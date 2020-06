Girondins – Mercato : King Street vers une stratégie risquée pour cet été

true

Les dirigeants des Girondins de Bordeaux veulent avancer sur la saison prochaine mais n’ont pas suffisamment les poches pleines pour se permettre des gros coups au mercato.



Les difficultés financières des Girondins de Bordeaux en raison de la crise sanitaire ne sont plus un secret. Le club au scapulaire ferait même partie des formations de L1 les plus impactés par les conséquences du covid-19 sur le plan comptable.

King Street va donc tenter d’exister malgré tout la saison prochaine grâce à une stratégie bien huilée : miser sur ses jeunes joueurs à fort potentiel pour combler un probable mercato calme dans les sens des arrivées.

Où est le grand attaquant espéré depuis des lustres ?

« Que va faire King Street cette année ? Est-ce qu’ils vont combler la dette ? Est-ce qu’ils vont mettre de l’argent pour le mercato ? Moi je peux dire que ce n’est pas la tendance actuelle, explique le journaliste de RMC Sport Julien Paolorsi dans des propos relayés par le site Girondins4Ever. Loin de là. Je pense que le salut du club c’est de partir avec les jeunes du centre. Tu ne vas pas faire signer un attaquant pour 17M€ cet été. Je ne suis pas sûr qu’ils comblent la dette, plus mettre de l’argent sur le marché des transferts… Je peux me planter, peut-être qu’ils auront une révélation et pour que leur image s’améliore, ils sont capables de mettre énormément d’argent pour calmer les tensions. Cela fait cinq ans que je suis au club, on parle toujours à chaque été de ce fameux grand attaquant… Ils n’ont pas les fonds pour le faire, donc il faut être malin faire les choses différemment. Je sais que c’est dur à entendre pour les supporters mais voilà… »