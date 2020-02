Girondins – Mercato : Koundé, Youssouf, Tchouaméni… Bordeaux se saborde-t-il ?

false

L’ancien international Benoït Trémoulinas ne comprend pas comment les Girondins peuvent vendre leurs bijoux de famille. Il s’en offusque et s’inquiète pour le FCGB.

Aurélien Tchouaméni à Monaco, Benoît Trémoulinas ne comprend pas. Et au-delà, c’est la politique des Girondins que l’ancien latéral montre du doigt. Dans l’émission L’Equipe Mercato, hier, il s’est étonné de plus transferts.

Heureux de commencer ma nouvelle étape ⚽️ Allez @girondins!!!! pic.twitter.com/gCXt6qiXET — Rubén Pardo (@RubenPardo) February 1, 2020

Trémoulinas : « C’est pour ça qu’il y a un peu le feu »

« Aurélien Tchouaméni, c’est quand même un très bon joueur, il va amener de la densité au milieu de Monaco, a expliqué Trémoulinas. Il y avait vraiment besoin d’un mec à côté de Bakayoko. On voit qu’avec Golovin et Fabregas, ce n’est pas viable. Ce que je ne comprends pas au niveau de la stratégie sportive de Bordeaux, c’est comment tu ne recrutes pas un défenseur central. Je ne comprends pas, je me pose la question depuis août dernier. Tous les week-ends ils se font prendre de vitesse, ils prennent des buts… »

Et à lui d’ajouter : « Bordeaux, malheureusement, ils ont venu Zaydou Youssouf qui était un jeune prometteur, ils ont vendu Jules Koundé, aussi un jeune prometteur. Maintenant, Aurélien Tchouaméni… On comprend bien la stratégie de Bordeaux et c’est pour ça qu’il y a un peu le feu à Bordeaux ». Pas sûr que l’arrivée de Ruben Pardo (Real Sociedad) hier change l’opinion de l’ancien girondin…