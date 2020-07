Girondins – Mercato : la vérité sur la situation de Paulo Sousa

true

Alors que sa situation n’évolue pas, Paulo Sousa, qui a exprimé son souhait de quitter son poste, ne devrait pas continuer avec les Girondins de Bordeaux.

Partira ? Partira pas ? Difficile de décrypter la situation de Paulo Sousa aux Girondins de Bordeaux. Il a d’abord été annoncé que le Portugais allait quitter son poste d’entraîneur, lassé du peu de moyens fournis par sa direction. Mais les jours passent et l’ancien milieu continue d’assumer sa fonction comme si de rien n’était.

Interrogé sur le sujet, le journaliste Manu Lonjon a expliqué dans son live Twitch que Sousa faisait bien son possible pour s’en aller. « Paulo Sousa est bien sur le départ. C’est de la communication. »

« Tu as remarqué que sitôt qu’il a annoncé qu’il souhaitait partir, le lendemain tu as eu dans la presse comme quoi il réclamait 3,6 M€ ? Le surlendemain, tu as eu un truc comme quoi il avait eu des problèmes en Chine. Trois jours après, tu as eu un truc dans la presse comme quoi il était proche de Benfica. Tout ça ce n’est pas du hasard. Lui, il surenchérit en disant qu’il va rester et qu’ils vont le payer 280000 € par mois. C’est de la communication. »