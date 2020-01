Girondins – Mercato : l’ahurissante manière de faire des dirigeants bordelais

true

L’information, si elle est avérée, ne risque pas de plaire aux supporters des Girondins de Bordeaux. Déjà excédés, et on peut les comprendre, par le manque d’ambition des dirigeants au cours des derniers mois.

En effet, et comme le révèle l’Equipe, le club girondin aurait récemment fait une proposition de contrat à un joueur, ainsi qu’à un club, sans donner suite depuis. Le joueur en question ? Un attaquant international iranien, Mehdi Taremi. Le club ? Rio Ave au Portugal.

Toujours selon le média, l’offre serait de 2,5 millions d’euros (plus bonus) et a été acceptée. Problème, plus personne n’a de nouvelles des Bordelais. Il ne reste plus que quelques heures…