Girondins – Mercato : le cas Bernardoni pose un nouveau souci à Bordeaux

Si les Girondins de Bordeaux choisissent de faire revenir Paul Bernardoni l’été prochain, cela pourrait poser quelques soucis.

C’est l’un des dossiers épineux de la prochaine intersaison aux Girondins de Bordeaux : que faire de Paul Bernardoni, actuellement prêté sans option d’achat au Nîmes Olympique et sous contrat jusqu’en juin 2023 ? A 22 ans, le gardien de l’équipe de France Espoirs a déjà prévenu : il est hors de question qu’il rentre en Aquitaine pour s’asseoir sur le banc. Une situation qui rend compliqué la cohabitation avec l’actuel numéro 1 Benoît Costil.

Poussin ne restera pas pour être numéro 3

Par ricochet, la décision qui sera prise pour Bernardoni influera sur l’avenir de Costil… Mais aussi de l’actuel numéro 2, Gaëtan Poussin (21 ans). Dans un entretien au site « Actu.fr », le jeune Manceau s’est voulu très clair : « Cette saison, je vais continuer à me montrer, à faire des bons entraînements. Je n’ai pas encore fait de choix pour la suite. Après, je sais que si Paul revient et que je passe numéro 3, ça, je n’accepterai pas. Mais peut-être que Paul voudra être numéro 1 dans un autre club. On verra, je n’ai pas encore réfléchi à tout ça ».

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club au scapulaire, Poussin avait prolongé son bail l’été dernier après les départs du duo Prior – Bernardoni et son passage au deuxième rang de la hiérarchie.