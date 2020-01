Girondins – Mercato : le détail du deal que Bordeaux négocie pour Yony Gonzalez

false

Plutôt qu’un prêt sec de six mois, les Girondins de Bordeaux aimeraient bien attirer Yony Gonzalez (Benfica, 25 ans) pour un an et demi… au moins.

En quête d’un attaquant de pointe en plus de la signature de Rémi Oudin (ex-Stade de Reims, 23 ans), les Girondins de Bordeaux ont récemment réchauffé la piste menant au buteur colombien Yony Gonzalez (25 ans), fraîchement débarqué au Benfica en provenance du Fluminense (D1 brésilienne).

Afin qu’il s’aguerrisse à l’Europe, le club lisboète souhaite prêter son attaquant et Bordeaux est un candidat on ne peut plus crédible pour l’accueillir. Si Benfica privilégie pour l’heure un prêt sec de six mois, ce n’est pas le souhait des décideurs bordelais. Selon « RMC Sport », les Girondins aimeraient se faire prêter Yony Gonzalez pour une durée de 18 mois et inclure une option d’achat dans le deal.

D’après le site internet de la radio, les positions des deux clubs se sont sérieusement réchauffés. Rappelons que Yony Gonzalez, qui était en fin de contrat au Brésil, n’a rien couté aux Aigles de Benfica en indemnités de transfert…