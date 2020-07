Girondins – Mercato : le transfert de Kamano sur le point d’être bouclé

true

Les dirigeants bordelais et du Lokomotiv Moscou seraient parvenus à un accord pour le transfert de François Kamano, sur lequel ne compte pas Paulo Sousa.

Il y a un an, François Kamano terminait la saison 2018/19 avec le titre de meilleur buteur des Girondins de Bordeaux (15 réalisations toutes compétitions confondues). Ses dirigeants espéraient alors le vendre une vingtaine de millions d’euros. Mais douze mois et un exercice 2019/20 raté plus tard, le FCGB va se contenter de trois fois moins.

Selon les informations de Loïc Tanzi, « les Girondins de Bordeaux et le Lokomotiv Moscou sont proches d’un accord pour François Kamano pour une somme comprise entre 6 et 7 millions d’euros, hors bonus. Un contrat de 4 ans attend le milieu offensif en Russie. Les parties sont confiantes sur un accord total ».

Après avoir refusé une proposition de Krasnodar en février, le Guinée se serait donc résolu à signer en Russie. Ce départ ne devrait pas impacter les relations déjà tendues entre Paulo Sousa et ses supérieurs puisque l’entraîneur portugais n’était clairement pas fan du joueur…