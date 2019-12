Girondins – Mercato : Macia répond à Sousa et fixe les objectifs hivernaux

true

Eduardo Macia, qui gère la partie sportive aux Girondins de Bordeaux, a donné les axes du recrutement au mercato hivernal en réponse aux attentes de Paulo Sousa.

Paulo Sousa aimerait recruter un attaquant supplémentaire au mercato. L’entraîneur des Girondins de Bordeaux a exposé cette envie ce week-end après l’avoir déjà fait en début de saison. Cette requête est partagée en haut lieu.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« On veut pouvoir faire face aux formations qui nous attendent avec des blocs très compacts, confirme Eduardo Macia dans L’Équipe. On travaille sur la manière d’augmenter notre ratio buts. » La réflexion des dirigeants bordelais pourrait concerner les postes de piston gauche, de milieu offensif et d’avant-centre. La principale interrogation concerne l’attitude qu’adoptera King Street en cas d’offre pour des éléments moteurs de l’équipe. Aurélien Tchouaméni (19 ans, 2022), par exemple, plairait beaucoup au Borussia Dortmund.

« Garder nos fondations en y ajoutant de la qualité »

« On ne veut pas vendre mais continuer à améliorer l’équipe, coupe Macia. Il n’y a que des approches vraiment fortes qui pourraient nous amener à nous demander ce qui serait le meilleur pour l’équipe et pour le club. Il y a aussi des offres que tu ne peux pas refuser. Le gardien de Liverpool (Alisson) par exemple, était très important pour la Roma. À 70 M €, ils l’ont laissé partir… Mais notre intention première est vraiment de garder nos fondations en y ajoutant de la qualité. L’été dernier, on a posé les bases, aujourd’hui, on est prêts à grandir. »