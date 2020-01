Girondins – Mercato : Monchi marque son intérêt pour un Bordelais

true

Dans l’obligation de vendre pour éponger un déficit d’exploitation que certains estiment déjà à 30 M€, King Street n’a pas hésité à mettre de nombreux joueurs des Girondins de Bordeaux en vente sur ce Mercato d’hiver. Si, à une semaine de la fin du marché, aucun des éléments placés sur le marché n’a trouvé preneur, une offre pourrait enfin tomber pour Youssouf Sabaly (26 ans).

« Foot Mercato » croit en effet savoir que le FC Séville serait intéressé pour s’offrir le polyvalent latéral sénégalais. Bien sûr, entre la prise de renseignements et l’offre concrète il y a un gap. Le directeur sportif andalou Monchi passera-t-il à l’action ?

Du côté des Girondins, qui ont proposé l’ancien joueur du PSG à de nombreux clubs anglais ( Brighton, Crystal Palace, Fulham, Southampton), on espère récupérer 15 M€ pour racheter les un an et demi de contrat restants. Une somme sans doute un peu élevée compte-tenu la fragilité de Sabaly ces dernières saisons…