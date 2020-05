Girondins – Mercato : Paulo Sousa a déjà repoussé deux courtisans

true

L’entraîneur, lassé par les promesses non tenues des dirigeants, voudrait quitter les Girondins de Bordeaux. Il a déjà repoussé deux offres de l’étranger.

Il y a le feu à Bordeaux, après les révélations des derniers jours. Et, logiquement, les principaux acteurs, joueurs et entraîneur, n’ont aucune intention de rester dans un club au climat aussi pesant et dont l’ambition se résume à vendre ses meilleurs éléments. Irréprochable jusque-là, Paulo Sousa bénéficierait de plusieurs offres.

Hier, 20 Minutes expliquait qu’un grand club turc et la Fédération des Emirats Unis lui avaient proposé un poste. Aujourd’hui, Sud Ouest explique que le club turc en question est Fenerbahçe. Mais cela n’a pas fait ciller le Portugais. Les deux quotidiens expliquent que son intention est de continuer à officier dans l’un des cinq grands championnats.

Toutefois, et c’est là la mauvaise nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, son avenir se dessine de plus en plus loin de la Nouvelle Aquitaine. Lassé par ses relations tendues avec ses supérieurs et par les promesses non tenues en matière de recrutement, Sousa voudrait aller voir ailleurs.