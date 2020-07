Girondins – Mercato : Paulo Sousa aurait annoncé son départ à ses joueurs !

true

Selon une source proche des Girondins de Bordeaux, l’entraîneur portugais aurait annoncé à ses joueurs qu’il allait quitter le club.

C’est un sacré coup de tonnerre qui s’apprête à zébrer l’horizon bordelais : selon le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, Paulo Sousa serait sur le point de quitter le FCGB ! « L’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa a annoncé son départ à ses joueurs. Le coach s’est dit trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap du projet. »

Voilà qui mettrait un terme à un peu plus d’une année de mésentente cordiale entre l’entraîneur portugais et ses dirigeants. Recruté le 8 mars 2019 pour succéder au duo Bedouet-Ricardo, l’ancien milieu de terrain n’appréciait guère que les promesses au moment de l’embauche n’aient pas été tenues. Cela concernait évidemment le mercato, où les départs étaient plus importants que les arrivées.

Pour avoir exprimer son mal-être dans les médias cet hiver, Sousa s’était fait reprendre de volée par son président, Frédéric Longuépée, qui lui avait demandé de rester dans son domaine de compétence. Si le départ de l’entraîneur se confirme, les rapports de Longuépée avec les supporters risquent de se détériorer un peu plus…