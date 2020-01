Girondins – Mercato : Paulo Sousa martèle ses envies et évoque la piste Pedro

false

Si les Girondins ont remporté leur 32e de finale de Coupe de France face au Mans vendredi soir (2-0), le contenu bordelais n’a pas franchement rassuré. De quoi souligner de nouveau les manques de l’effectif de Paulo Sousa.

Au micro d’Eurosport, le coach portugais est d’ailleurs revenu en détail sur ses souhaits pendant ce Mercato hivernal. « On a besoin d’avoir d’autres joueurs, avec d’autres caractéristiques, pour donner plus de qualité à notre jeu, sur certains postes. Il nous faut aussi continuer à motiver les joueurs les plus influents de notre groupe, qui ont besoin de ça pour progresser encore. On doit avoir plus de joueurs offensifs : dans l’axe, mais aussi dans le couloir, surtout à droite », a Paulo Sousa dans des propos relayés par Girondins33.

L’entraîneur portugais, par la suite, a évoqué la piste Pedro, attaquant de la Fiorentina dont le prêt a été évoqué il y a quelques jours. « Eduardo (Macia) travaille sur les pistes qu’on a en tête, avec son équipe, mais on ne sait pas quelle sera la stratégie et où on peut arriver donc on doit savoir la capacité économique qu’on a, pour choisir. Pedro ? Je ne sais pas si on pourra faire venir un joueur comme lui, mais le club était déjà sur lui avant moi… C’est un jeune qui a des qualités mais a besoin de progresser en Europe pour s’intégrer à ce football », a conclu Paulo Sousa.