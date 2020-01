Girondins – Mercato : Oudin (Reims) signe jusqu’en 2024, un autre offensif attendu !

false

Si les Girondins de Bordeaux ont réalisé un joli coup en se faisant signer Rémi Oudin (Stade de Reims, 23 ans) sur la base d’un deal avantageux (10 M€ dont une grosse partie en paiement différé), le club aquitain n’en a pas fini pour autant avec son Mercato offensif.

Eduardo Macia ferme quelques portes

En effet, selon « L’Equipe », les Bordelais sont toujours en quête d’un attaquant même si l’équation s’annonce complexe du fait des contraintes de la DNCG et du peu de moyens à disposition. D’après le quotidien, Eduardo Macia souhaite reproduire le même type de schéma que pour Oudin, avec un deal sur la base d’un prêt en priorité.

Les pistes Munas Dabbur (ex-FC Séville aujourd’hui à Hoffenheim) et Nikola Kalinic (AS Roma) ont échoué mais le directeur de football des Girondins continue de creuser. En ce moment, ce sont surtout les portes qui se ferment à Bordeaux. Le dossier Milan Pavkov (Etoile Rouge de Belgrade, 25 ans) ne serait plus d’actualité. Quant au colombien Yuni Gonzalez (Benfica, 25 ans), il n’est pas vu comme une priorité, ne correspondant pas au profil souhaité.