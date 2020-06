Girondins – Mercato : retour à l’envoyeur pour Naoufel Khacef ?

true

Débarqué au mercato hivernal aux Girondins, Naoufel Khacef (22 ans) ne devrait pas rester. Le club n’a toujours pas levé son option d’achat.

Les Girondins se lancent dans le mercato estival sans liquidités disponibles. Le club au scapulaire doit combler un trou de 50M€ avant le 30 juin. Dans cette optique, le FCGB a déjà lâché Paul Bernardoni. Le gardien international français Espoirs s’est engagé avec le SCO Angers.

Pour continuer à faire des économies, les Girondins devraient laisser partir Naoufel Khacef (22 ans). Débarqué sous la forme d’un prêt payant cet hiver du NA Hussein Dey (D1 algérienne), l’Algérien devrait repartir au sein de son club. Bordeaux n’a toujours pas levé l’option d’achat. Selon Girondins4ever, l’organigramme bordelais pourrait avoir jusqu’au 30 juin pour boucler ce transfert.

Les Girondins au coeur de l’affaire Naoufel Khacef

Depuis quelques semaines, la situation de Naoufel Khacef fait causer dans les médias. Le latéral gauche n’a pourtant jamais disputé la moindre rencontre avec les Marine et Blanc en professionnel. C’est sur le terrain médiatique que le joueur a fait parler de lui. En cause, une plainte de Mehdi Aît Ahmed, son ancien agent.

Ce dernier a porté plainte contre Eduardo Macia. Il accuse l’ex directeur sportif des Girondins de lui avoir piqué Naoufel Khacef par l’entremise de Raquel Herraiz del Moral, désormais agent du joueur. Une plainte pour escroquerie en bande organisée a été déposée. L’imbroglio entre agents a donné une bien mauvaise image des Girondins.

Dans cette affaire, Naoufel Khacef a tenu lui-même à réagir. Dans l’Equipe, il répond aux accusations de Mehdi Aît Ahmed : « J’ai signé six mois, en prêt avec option d’achat. C’est une chance pour moi d’être aux Girondins, j’espère que cette affaire ne me portera pas préjudice et que je pourrai rester ici. Je me retrouve dans des embrouilles qui donnent une très mauvaise image de moi, alors que je n’y suis pour rien. Tout ce que je souhaite, c’est jouer au foot ! (…) Le club a été attaqué alors qu’il n’y est pour rien. » Il décrit Mehdi Aît Ahmed comme « insistant » sur ce dossier. Son ancien agent aurait aussi « mis la pression sur son père ». Désormais célèbre pour cette affaire, Naoufel Khacef voit s’envoler son avenir aux Girondins.