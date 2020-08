Girondins – Mercato : Roche se rapproche, Sousa poussé vers la sortie… grâce à Kamano ?

true

Alain Roche devrait devenir le nouveau directeur sportif du FCGB. Un club que souhaite toujours quitter Paulo Sousa, mais cela dépendra de… François Kamano.

L’Equipe du jour fait le point sur la situation aux Girondins de Bordeaux, et notamment sur le poste de directeur sportif, qui ne devrait pas échapper à Alain Roche. Le quotidien assure qu’il ne reste plus que quelques points à régler et qu’hormis improbable retournement de situation, Roche succèdera à Eduardo Macia.

Il compte déjà des connaissances dans la place, dont le directeur sportif, Thomas Jacquemier, avec qui il a travaillé au PSG. Cela devrait lui faire gagner du temps en terme d’acclimatation. Une fois ce dossier réglé, celui de Paulo Sousa sera étudié. Et il pourrait être lié au transfert de François Kamano.

En effet, si l’attaquant est bien transféré au Lokomotiv Moscou, les fonds récoltés par le FCGB pourraient servir à financer le départ du technicien portugais, plus motivé ni rassuré par le projet bordelais. Mais comme Sousa refuse de démissionner, il faut trouver un terrain d’entente financier. En cas de départ, Jean-Louis Gasset demeure une possibilité pour le remplacer.