Girondins : Mercato, Sousa, rachat, supporters… Longuépée lâche ses 4 vérités

Confiance en Paulo Sousa

Eduardo Macia et Paulo Sousa font partie intégrante de ce projet. Je discute tous les jours avec Eduardo et je vois le coach plusieurs fois par semaine. Nous sommes engagés dans le même projet : construire une équipe compétitive qui devrait nous permettre de revenir dans la première partie de tableau et de nous qualifier de façon régulière pour les places européennes. Le bilan que l’on peut tirer est positif. Nous avons un style et un schéma de jeu qui se dessine de plus en plus. Il suffit d’une série de bons résultats pour que l’équipe masculine revienne en haut de tableau.

Lumière sur le rachat et démenti sur une vente à venir

C’est King Street qui est à l’origine de ce rachat. Il y avait des différences fondamentales au niveau de la gouvernance du club. Dès lors, il était préférable de faire le choix du rachat pour garantir la stabilité du club avec un projet sur plusieurs années. J’entends et je lis beaucoup de choses au sujet d’un possible rachat du club. Je peux confirmer une chose : nous n’avons pas été approchés pour un rachat du club. King Street s’est inscrit dans un projet avec ce club sur la durée.

Soutien aux Ultras mais priorité au club

Je suis ouvert au dialogue. Le soutien de nos supporters en général et celui des Ultras en particulier est essentiel. Ils font partie de l’âme du club et sont importants à nos yeux. Ils soutiennent et portent l’équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous nous trouvons au sein d’un club avec un actionnaire engagé, une organisation clarifiée, unis derrière un projet, avec un seul canal de prise de décision. Notre priorité restera toujours l’intérêt du club.

Les priorités du Mercato sont ciblées

Quand vous êtes à la tête d’un club de football, il est important d’équilibrer les finances et de ne pas dépenser plus d’argent que ce dont on dispose. Nous disposons de différents relais sur l’ensemble du territoire national. Leur rôle est de dénicher les futurs talents de demain et de trouver le futur Giresse ou Tigana. Tous les grands clubs ont fait le choix de cette organisation.