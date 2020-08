Girondins – Mercato : Sousa s’en va, Gasset arrive !

true

Dans les prochaines heures, Paulo Sousa devrait être libéré par les Girondins. Jean-Louis Gasset va succéder au technicien portugais.

Attendu depuis plus d’un mois, le dénouement de l’affaire entre les Girondins et Paulo Sousa est imminent. Selon l’Equipe, le technicien portugais va être libéré, ce lundi matin, de ses deux dernières années de contrat.

Le 24 juin dernier, Paulo Sousa avait fait part de son envie de quitter le club au scapulaire. L’ex-coach de la Fiorentina a été déçu par la stratégie entreprise par la maison marine et blanc. « Lui, ce qu’il veut, c’est entraîner un grand club, souffle un ancien dirigeant à l’Equipe. Et pour ça, il faut des résultats avec, si possible, des joueurs de renoms. Il ne veut pas perdre de temps à développer des jeunes joueurs qui lui coûteront des points. »

En grandes difficultés financières, les Girondins veulent promouvoir des jeunes dans le but de renflouer les caisses du club. Les ambitions entre le club et Sousa divergeaient donc grandement. Mais, le natif de Visseu (Portugal) ne voulait pas quitter la Gironde sans une possibilité de rebond (Benfica a été piste avant la nomination de Jorge Jesus) ou des indemnités de départ. Finalement, devant l’urgence de la situation, les dirigeants bordelais ont consenti à signer un chèque à l’entraîneur arrivé en 2019.

Comme attendu, c’est Jean-Louis Gasset, ex-coach de l’ASSE, qui devrait récupérer l’effectif en stage de présaison à Saint-Paul-lès-Dax. Alain Roche pourrait suivre en qualité de directeur sportif. Les deux hommes auront deux semaines pour travailler avant la reprise de la Ligue 1. Désormais, le temps presse…