Girondins – Mercato : Sousa sur le point de voir l’une de ses pépites renforcer la concurrence !

true

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, réclame des renforts à ses dirigeants depuis un an. Et il ne voit rien venir, ou si peu. Et le pire, selon L’Equipe, reste à venir. Car le quotidien révèle dans son édition du jour que les dirigeants aquitains négocient actuellement avec l’AS Monaco un transfert du milieu Aurélien Tchouaméni (19 ans) !

« L’international des moins de 20 ans (14 matches de L1 cette saison, dont 13 comme titulaire) a été rapidement perçu en interne comme l’une des cibles prioritaires afin de renforcer l’entrejeu, même si d’autres pistes sont explorées en parallèle. Si les deux parties se rejoignaient ces dernières heures pour indiquer que les discussions avançaient, peu d’éléments chiffrés filtraient sur le montant de la transaction (et surtout l’éventualité d’un prêt immédiat à son club formateur). »

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« L’entraîneur monégasque, Robert Moreno, estime depuis son arrivée qu’au côté de Tiémoué Bakayoko, son milieu manque de densité et d’éléments en capacité de changer de rythme. Le jeune Bordelais répond à ces critères. »