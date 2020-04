Girondins – Mercato : Sousa valide un choix radical de Cristiano Ronaldo

true

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa estime que Cristiano Ronaldo (35 ans) a fait l’un des meilleurs choix en carrière en signant à la Juventus Turin au mercato d’été 2018.

Les supporters du Real Madrid pleurent encore Cristiano Ronaldo. Bien que décrié par certains, l’attaquant portugais manque terriblement au club espagnol depuis son départ pour la Juventus Turin à l’été 2018. D’ailleurs, la Casa Blanca n’a plus remporté la moindre Ligue des champions depuis son départ fomenté par Florentino Pérez.

Paulo Sousa a donné son avis sur le choix de carrière de CR7, qui a donc choisi de se mettre une nouvelle fois en danger en rejoignant un autre championnat après l’Angleterre et puis l’Espagne. L’entraîneur des Girondins de Bordeaux applaudit la décision de son compatriote.

« Ronaldo a pris la meilleure décision de sa carrière »

« Cristiano Ronaldo, cela semble infini, non ? Peut-être. J’ai vu les chiffres : il est le meilleur buteur de l’équipe, il a marqué plus que tous les attaquants et les milieux de terrain réunis, il essaie toujours d’aider l’équipe à gagner et à être le protagoniste. Il est Cristiano, avec sa force intérieure et ce désir mortel de s’améliorer. Quand la Juventus l’a fait venir, j’ai immédiatement pensé : ils sont faits l’un pour l’autre. La même culture de travail, la même mentalité, la même organisation avec un seul objectif: gagner, affirme Sousa dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Je crois que Ronaldo a pris la meilleure décision de sa carrière, à ce moment de sa vie, avec un club qui excelle dans le monde et qu’il peut aider à gagner. Je dirais que c’est un mariage parfait. Et puis c’est le portugais (rires) et j’ai toujours dit à Agnelli : tu as gagné les derniers championnats avec moi, si tu le veux encore tu dois prendre un autre portugais (rires). Nous espérons que cela suffira ».