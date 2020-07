Girondins – Mercato : un cadre de l’équipe veut imiter Paulo Sousa !

true

Le gardien de but et capitaine des Girondins de Bordeaux Benoît Costil aurait demandé à quitter le club, lassé de la situation sportive.

Gros coup de tonnerre dans le ciel bordelais ! Selon le journaliste Loïc Tanzi, le gardien des Girondins Benoît Costil aurait demandé à quitter le club ! « Il a demandé un bon de sortie à ses dirigeants il y a quelques jours. Le capitaine bordelais est lassé par tout ce qu’il se passe aux Girondins et par l’annonce de Paulo Sousa de quitter le club. »

Une annonce qui souligne une fois de plus la tempête dans laquelle se trouve le FCGB. Entre un président, Frédéric Longuépée, rejeté par tous, un actionnaire, King Street, qui refuse de mettre la main à la poche, un entraîneur, Paulo Sousa, qui veut s’en aller et des supporters contestataires, la situation est explosive.

Le possible départ de Benoît Costil pourrait provoquer un effet domino car il n’est pas certain qu’un Laurent Koscielny ait envie de rester si son meilleur ami de l’effectif et l’ambition ne sont pas au rendez-vous en 2020/21…