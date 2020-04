Girondins – Mercato : un constat inquiétant se profile pour le recrutement

false

Les Girondins de Bordeaux traversent une période compliquée sur le plan financier. Et cela devrait se ressentir lors du prochain Mercato.

Avec l’OM, les Girondins font partie des très mauvais élèves sur le plan financier à l’heure actuelle en Ligue 1. De quoi laisser augurer des mois compliqués d’autant plus au regard de la crise qui fragilise tous les clubs.

Si King Street ne devrait pas laisser tomber le club bordelais et pourrait mettre la main à la poche pour combler le déficit, le flou le plus total subsiste sur la manière d’améliorer l’équipe. Le Mercato devrait être des plus limité…

Confirmation de deux insiders bien informés sur les Girondins qui ont échangé dans une interview accordée à Café Crème Sport. Leur constat sur le sujet du Mercato est limpide. « Il ne faut pas s’attendre à du recrutement cet été. Il va falloir faire 1 ou 2 belles ventes et s’attendre à aller chercher des joueurs en fin de contrat », estime Insider33. « De mon côté, il n’y a aucun motif d’espoir : il faut trouver 30-40m€ pour combler le déficit. Le seul point positif de mon côté, c’est que le coach devrait rester », conclut Diabaté33.