Girondins – Mercato : un espoir du club déjà (trop) courtisé

true

Le quotidien l’Equipe nous apprend ce matin qu’un jeune espoir des Girondins, Loïc Bessilé, est suivi de près par le Borussia Dortmund.

L’information a été donnée ce matin par nos confrères de l’Equipe. Et tendrait à prouver que la crise du coronavirus a remis en cause les envies de départ d’un jeune espoir des Girondins de Bordeaux. En effet, Loïc Bessilé, défenseur âgé de 21 ans de l’équipe réserve, était attendu à Dortmund, afin de visiter les installations du club, avant que le confinement soit imposé à tous les Français.

Bessilé devait même y faire un essai et tenter de s’imposer, dans les prochains mois, au sein de l’équipe réserve du club allemand. En dépit du coronavirus, et de ce voyage qui ne s’est donc pas fait, le BVB garderait un oeil sur le joueur et pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines.