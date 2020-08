Girondins – Mercato : un héros de la finale de Ligue Europa était OK pour Bordeaux !

true

Buteur contre l’Inter Milan en finale de la Ligue Europa avec le FC Séville, Luuk De Jong (FC Séville, 29 ans) aurait pu être un joueur des Girondins de Bordeaux il y a trois ans.

La finale de la Ligue Europa 2019-2020 n’a rien eu à envier à celle de la Ligue des champions. Mieux, le duel épique entre le FC Séville et l’Inter Milan a enregistré plus de buts et de suspense (3-2). Au final, ce sont les hommes de Julen Lopetegui qui se sont imposés grâce à un doublé de Luuk De Jong et un ciseau improbable de Diego Carlos. Les supporters des Girondins de Bordeaux connaissent assez bien l’attaquant batave (29 ans). Il y a trois ans, ils se sont souvenus que le FCGB avait pris contact pour le recruter. Et pas qu’une fois.

Bordeaux a finalement préféré De Préville à De Jong

« Il y a 3 ans, Bordeaux avait fait trois offres au PSV pour Luke De Jong, rappelle l’ancien journaliste de L’Équipe Marc Mechenoua. Le joueur était d’accord pour venir et les deux clubs tout proche d’un accord autour de 8 millions d’euros. Les Girondins se sont finalement rabattus sur De Préville à 10 M€. » Coéquipier de De Jong à Séville, Jules Koundé s’est souvenu de cette histoire et en a parlé à l’intéressé.

Il y a 3 ans #Bordeaux avait fait trois offres au PSV pour Luke De Jong. Le joueur était d’accord pour venir et les deux clubs tout proche d’un accord autour de 8 millions d’euros. Les Girondins se sont finalement rabattus sur De Préville à 10 M€🤔. #Mercato #UELfinal #Seville — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 21, 2020

« Oui, je me souviens, rappelle l’ancien stoppeur bordelais dans des propos relayés par Girondins4Ever. Je lui ai demandé ‘Alors, tu as failli signer à Bordeaux ?’, il m’a dit que ‘oui, ça a failli se faire mais ça ne s’est pas fait au dernier moment’. Mais je ne lui ai demandé que succinctement, je n’ai pas les détails. Mais c’est vrai que quand il était annoncé à Bordeaux, Nicolas De Préville lui a été préféré. Au final c’est le coach Gourvennec qui le voulait, et il est parti peu de temps après. »