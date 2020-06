Girondins – Mercato : un indésirable de l’OM pour combler les manques offensifs ?

true

Tandis que les Girondins vont devoir la jouer fine pour se renforcer, le club bordelais pourrait donner un sacré coup de main à l’OM.

Alors que le Mercato estival a ouvert ses portes depuis quelques jours, l’OM et les Girondins sont sans doute les deux clubs de Ligue 1 le plus contraints de la jouer fine. Les difficultés financières sont sérieuses des deux côtés, de quoi ne se permettre aucune folie.

Du coup, la tentation de se donner un petit coup de main réciproque pourrait être envisagée. Par exemple avec le dossier Valère Germain. Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le cas Germain, en fin de contrat dans un an et dont le salaire de 300 000€ brut mensuels pèse lourd dans la balance. L’OM aimerait s’en débarrasser et le quotidien rapporte que les Girondins seraient sur le coup.

« Le joueur a fait état à son entourage de quatre clubs intéressés. Bordeaux, Mayence en Bundesliga, Valladolid en Liga et Orlando en MLS », écrit le quotidien. Les Girondins vont-ils tenter leur chance de manière concrète en essayant de réduire les coûts (prêt ou transfert avec un salaire à la baisse). Une chose est sûre, voire Germain partir serait une nouvelle précieuse pour les finances marseillaises.