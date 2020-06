Girondins – Mercato : un milieu de terrain suédois sur les tablettes

Les Girondins de Bordeaux chasseraient sur les terres de Zlatan Ibrahimovic pour renforcer leur effectif. C’est ce que croit savoir Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie. Ce dernier révèle en effet que le club au scapulaire fait partie des formations intéressées par Adi Nalic, milieu de terrain qui joue à Malmö, le club formateur d’Ibrahimovic, où évolue l’ancien girondin Isaac Kiese Thelin.

La Sampdoria, le FC Séville et le Standard de Liège, qui s’apprêterait à dégainer le premier, sont les autres clubs cités. A 23 ans, Nalic (1,90), sous contrat à Malmö jusqu’en 2022, préférerait rejoindre le Calcio italien ou la L1. Les Girondins auraient donc leurs chances. Affaire à suivre…

#Sampdoria, #Bordeaux and #Sevilla are interested in #Malmö‘s midfielder Adi #Nalic (born in 1997). #StandardLiege closest to actually making an offer, but haven’t yet made a bid and have enquired about him to Malmö and his agent. He prefers a move to Serie A o Ligue1. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2020