Girondins – Mercato : une porte de sortie inespérée s’ouvre à Kamano

Vu comme un remplaçant aux Girondins de Bordeaux, François Kamano (ailier, 24 ans) plait toujours au Lokomotiv Moscou.

Meilleur buteur des Girondins de Bordeaux en 2018-19, François Kamano (24 ans) a longtemps été vu comme le joueur bankable du club au scapulaire. Mais à un an de la fin de son contrat (2021) et après une saison galère (12 apparitions, 1 but) proche du banc de touche, l’ancien Bastiais a perdu beaucoup de sa cote sur le marché.

Paulo Sousa n’en ayant jamais fait une priorité, Kamano vaut aujourd’hui beaucoup moins que les 20 M€ réclamé par Bordeaux il y a un an et demi. Pourtant, Eduardo Macia ne désespère pas de réussir une vente cet été avec le Guinéen.

Comme le rapporte « L’Equipe », cette sollicitation inespérée pourrait venir de Russie. Le Lokomotiv est rentré en négociations ces derniers jours avec Bordeaux. Reste à savoir si François Kamano acceptera de signer à Moscou lui qui avait refusé les avances de FC Krasnodar en février dernier…