Girondins – Mercato : Yony Gonzalez serait une super opportunité

L’ailier colombien Yony Gonzalez devrait être prochainement transféré de Fluminense au Benfica Lisbonne, qui pourrait le prêter dans la foulée aux Girondins de Bordeaux.

Le site WebGirondins a voulu en savoir plus sur Yony Gonzalez, ailier colombien de 25 ans que le Benfica pourrait prêter aux FCGB une fois qu’il l’aura recruté à Fluminense. Dominique Baillif, spécialiste du football carioca travaillant pour Samba Foot a expliqué qu’il s’agissait effectivement d’un super coup.

« Yony Gonzalez a été pour moi le meilleur joueur de Fluminense en championnat, alors que leur saison a été mauvaise. Il a été l’un des plus réguliers à son poste. Ce n’est pas un numéro 9, c’est surtout ailier. Il a terminé meilleur buteur de Fluminense. Ça prouve qu’en plus d’avoir des qualités de percussion et de vitesse sur son côté, il est assez adroit devant le but. »

« Ce serait une belle opportunité pour Bordeaux de se le faire prêter, car il va signer au Benfica. Offensivement, il aurait sa place à Bordeaux, après tout dépend du système utilisé. Je pense qu’offensivement, il a les capacités pour s’imposer en L1. Il a 25 ans et une belle expérience au niveau du Brésil. Ça pourrait être une belle surprise, avec un profil similaire à Kalu, mais avec plus d’efficacité devant le but. Après ça, reste conditionné à sa capacité d’adaptation. »