Girondins : Modeste raconte la reprise de l’entraînement à Cologne

L’ancien attaquant des Girondins Anthony Modeste vient de reprendre l’entraînement avec son club de Cologne. Une situation qu’il explique.

Plusieurs clubs allemands ont repris l’entraînement malgré la situation sanitaire, ce qui est le cas du FC Cologne où évolue l’ancien Girondin Anthony Modeste. Sur La Chaîne L’Equipe, l’attaquant a expliqué la situation.

« On a repris l’entrainement lundi par groupe de trois, a-t-il confié, dans des propos rapportés par Girondins4Ever. Il y en a un le matin, un l’après-midi et un qui reste chez lui. On a des activités à faire à la maison. Pour le moment ça ne se déroule pas trop mal donc on va continuer tout ça. Les conditions précises de l’entrainement, c’est simple. Il y a toujours les mêmes groupes. On arrive à l’entrainement le matin, on s’entraine. On a deux, trois mètres de distance à chaque fois entre nous. Un seul joueur a le droit d’être par exemple aux toilettes ou dans la salle à manger. Dans la salle des kinés, on n’a pas le droit d’être plus de deux. Pour l’instant, on a mis ça en place et ça se passe plutôt bien. Jusqu’à ce que les règles changent, on va rester comme ça. »

Modeste l’avoue : il a été surpris par cette reprise. « Reprendre comme ça, c’est bizarre mais il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Il y a des gens qui meurent en ce moment de cette maladie. Les footballeurs, nous sommes aussi un exemple et à nous de montrer l’exemple, de respecter les règles et de faire ce qu’on nous dit de faire. »