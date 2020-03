Girondins – Nice (1-1) : une stat accable vraiment Paulo Sousa et ses joueurs

true

Il n’y a pas eu de vainqueurs dimanche entre les Girondins de Bordeaux et l’OGC Nice. Adam Ounas a répondu à l’ouverture du score de Nicolas de Préville et les deux équipes se sont quittées dos à dos, dans un match marqué par la blessure de Pablo, dont la saison est terminée.

Bordeaux a perdu 22 points après avoir mené au score en @Ligue1Conforama cette saison. Plus que tout autre équipe. #FCGBOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) March 1, 2020

Le scénario de la rencontre a des airs de déjà vu. Et pour cause puisque le site Stats Foot révèle que le FCGB a perdu 22 points cette saison en L1 après avoir ouvert le score. Un record dont Paulo Sousa et ses joueurs se seraient bien passés !