Girondins – OL (1-2) : joueurs, dirigeants, Mercato… Paulo Sousa fait passer quelques messages

false

Samedi après-midi, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés sur leur pelouse du Matmut Atlantique face à l’Olympique Lyonnais (1-2). Un résultat qui a quand même eu don d’agacer Paulo Sousa, inquiet de voir son équipe glisser au classement (13e) et qui a durci le discours en conférence de presse.

« Bordeaux, c’est le Club Med ! »

Le technicien portugais s’en est notamment pris à ses joueurs : « Quand je suis arrivé ici tout le monde m’a dit : Bordeaux, c’est le Club Med ! Il faut que ça change ça. Il faut développer une autre culture. Certains se croient déjà arrivés », a-t-il déploré.

« On doit avoir des joueurs avec d’autres caractéristiques »

S’il annonçait il y a encore quelques jours ne plus vouloir parler de Mercato, l’ancien coach de la Fiorentina a quand même sous-entendu qu’il espérait voir rapidement débarquer un attaquant en plus de Rémi Oudin (ex-Reims), qui a fait ses débuts hier face à Lyon : « On n’est pas régulier. On progresse mais pour continuer à progresser, on doit avoir des joueurs avec d’autres caractéristiques ». Message(s) passé(s).