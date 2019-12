Girondins, OL, Stade Rennais – Mercato : Bordeaux jete l’éponge pour Olivier Giroud !

true

Si les Girondins de Bordeaux ont bien tenté leur chance pour Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans), le club au scapulaire serait aujourd’hui hors de la course.

Cible de nombreux clubs en France et en Europe, Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans) cristallise déjà de nombreuses rumeurs alors que le Mercato d’hiver n’ouvre ses portes que dans quelques jours. S’il n’est pas exclu que la Champion du Monde débarque en France, ce ne sera pas du côté des Girondins de Bordeaux.

Bien renseigné sur les coulisses du club aquitain, le compte Twitter Girondinfos a fait le point sur le dossier, expliquant que si le club au scapulaire s’était bien renseigné sur les modalités d’une arrivée du Chambérien cet hiver, le dossier serait devenu « très compliqué voir impossible » du fait des offres déjà reçues par Giroud.

Pour rappel, selon la presse italienne, l’OL serait prêt à offrir 6 M€ à Chelsea et un contrat de deux ans et demi à 12 M€ pour attirer l’avant-centre de l’équipe de France. A ce tarif, Bordeaux et Rennes, aux moyens beaucoup plus limités, ne pourront pas plus suivre que l’Inter Milan.