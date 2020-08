Girondins : Paulo Sousa a eu une grosse satisfaction dans le Chaudron

false

Si les Girondins se sont inclinés contre l’ASSE (2-4) samedi, le jeune milieu Medhi Zerkane a réalisé une très belle prestation dans le Chaudron.

L’ASSE, supérieure techniquement et plus affutée physiquement, a logiquement disposé des Girondins samedi à Geoffroy-Guichard, mais Laurent Koscielny a tenu à dédramatiser. « Saint-Étienne a commencé sa saison plus tôt. Ils étaient plus en jambes, ont réussi à mettre davantage de rythme d’entrée de jeu. On a dû élever notre niveau pour répondre. Ce fut dur physiquement, mais on est obligé de passer par ces phases-là pour retrouver le rythme de la compétition. Il n’y a pas d’inquiétude. C’est seulement le deuxième match amical ».

Zerkane a montré ses qualités

Défensivement, les Girondins ont souffert, et ils n’ont eu que de rares éclairs, devant. Après l’ouverture du score d’Arnaud Nordin, c’est sur un penalty de Nicolas De Préville que le FCGB a égalisé en première mi-temps. Un penalty obtenu par Medhi Zerkane, stoppé irrégulièrement par Wesley Fofana.

A 21 ans, Zerkane a fait preuve d’un gros volume dans l’entre jeu des Girondins. Il a gratté des ballons et s’est montré à l’aise dans ses relances, n’hésitant pas à se projeter. Jusqu’ici, l’ancien monégasque, qui s’était illustré lors du parcours de l’ASM en Youth League, n’a pas encore évolué en L1. Arrivé en Gironde il y a un an, le Franco-algérien avait été appelé cinq fois sur le banc avant le confinement, n’évoluant qu’avec la réserve bordelaise.