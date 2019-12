Girondins : Paulo Sousa enchaîne les soucis depuis la reprise

true

Paulo Sousa n’a toujours pas pu compter sur son groupe au complet pour l’entraînement du jour aux Girondins de Bordeaux.

Comme nous vous l’indiquions ce matin, Paulo Sousa a dû faire avec quelques absents pour la reprise de l’entraînement des Girondins de Bordeaux samedi. En effet, Aurélien Tchouaméni, François Kamano et Samuel Kalu, tous malades, avaient été autorisés à ne pas être sur les terrains du Haillan.

Ce dimanche, pour son second entraînement sous le brouillard bordelais, le Portugais a récupéré Tchouaméni. En revanche, ses deux internationaux africains sont toujours absents et ils ont été rejoint par deux autres forfaits : Enock Kwateng, venu au Haillan mais vite rentré chez lui car malade, et Edson Mexer, qui n’a pas participé à l’opposition du jour.

Pour rappel, les Girondins de Bordeaux reprennent la compétition dès vendredi avec un match de Coupe de France à disputer face au Mans (Ligue 2).