Girondins : Paulo Sousa, Gasset, Roche… ça s’enlise dangereusement

Faute d’un accord pour une résiliation de contrat à l’amiable, Paulo Sousa est toujours le coach de Bordeaux… Et cela pourrait durer.

La situation de Paulo Sousa aux Girondins de Bordeaux continue de s’enliser. Selon « L’Equipe », le technicien portugais devrait bel et bien diriger le deuxième stage de pré-saison du club prévu dans les Landes et qui démarre lundi. Une situation étonnante pour l’ancien coach de la Fiorentina, qui souhaite partir, mais qui menace de plus en plus de rester et de faire capoter la venue de Jean-Louis Gasset.

Après deux rendez-vous entre la direction et Paulo Sousa, on en est toujours au même point. Le coach aquitain juge la proposition de ses dirigeants largement insuffisante, voire même carrément « ridicule ». Le clan Sousa affiche pourtant une autre position officielle selon laquelle l’entraîneur lusitanien n’en ferait pas une question d’argent…

Le quotidien sportif explique également que la nomination d’Alain Roche au poste de directeur sportif prend elle aussi du retard. « Elle était initialement prévue en début de semaine mais Bordeaux a une nouvelle fois mesuré le gouffre entre projet et réalité », peut-on lire. Pendant ce temps, les supporters n’ont pas fini de se faire des cheveux blancs.