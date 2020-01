Girondins : Paulo Sousa prend un grand engagement sur le Mercato

true

Ces dernières heures, les Girondins de Bordeaux ont réalisé un coup surprenant sur le marché des transferts, obtenant la signature de Rémi Oudin (Reims) pour 10 M€. Un dossier qui s’est accéléré ses dernières heures après que Paulo Sousa a rencontré son président délégué Frédéric Longuépée mercredi.

« Moi, je parle des joueurs qui sont ici »

Dans les colonnes de « Sud-Ouest », le technicien portugais en a dit un peu plus sur cette entrevue : « Il (Frédéric Longuépée) m’a informé qu’il serait la personne responsable de King Street. C’est avec lui que je dois parler pour tout ce qui concerne l’avenir. On a parlé des responsabilités et travaillé sur cela », a expliqué un Paulo Sousa.

Et l’ancien coach de la Fiorentina a aussi pris un engagement concernant le Mercato : il en dira désormais le moins possible en conférence de presse. « Frédéric discute de l’enveloppe financière avec Eduardo (Macia), moi, je discute sur un plan plus technique, de profils. Ensuite, on prendra des décisions. Eduardo communiquera, moi je parle des joueurs qui sont ici ».