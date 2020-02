Girondins : Paulo Sousa vante les mérites d’Oudin après son entrée décisive

false

Voilà un petit mois maintenant que les Girondins ont investi pour s’offrir Rémi Oudin, alors au Stade de Reims. L’ailier n’aura pas mis longtemps à se montrer décisif sous ses nouvelles couleurs, avec un but très important pour les Bordelais.

Entré en jeu contre le FC Metz, Rémi Oudin a inscrit le but vainqueur des siens, à la grande joie de son entraîneur Paulo Sousa. Devant la presse, dans des propos rapportés par Girondins33, l’ailier bordelais a mis en valeur le profil décisif de son joueur. « Rémi est un joueur qui a un bon timing pour attaquer la profondeur, appeler le ballon, et il a un bon sens du but, très fort. Je suis très content pour mes joueurs que cette caractéristique ait permis à l’équipe d’aller chercher la victoire. (…) Rémi est entré à droite, alors qu’il manquait de coordination dans nos couloirs, surtout à gauche avec Adli et Hwang, puis il a joué en tant que deuxième attaquant pour mieux avoir la largeur et étirer les lignes adverses en créant plus de possibilités de buts. Cela s’est bien passé, même si on a aussi concédé des contre-attaques, en étant parfois mal positionné au milieu, ce qu’on a corrigé en seconde période avec des changements tactiques pour fluidifier notre ce jeu ; ce qui n’existait pas avant. C’est pour ça qu’on a pris la décision d’avoir Sabaly à droite et Rémi à l’intérieur, afin de créer plus de vitesse et de donner plus d’actions pour faire des buts. »

Selon le coach portugais, le profil d’Oudin a parfaitement répondu à la problématique posée par une équipe de Metz qui défendait son avantage. « Rémi, comme je l’ai dit, il a cette caractéristique de marquer ; les stats sont très claires. Mais, surtout, il a du mouvement, il appelle en profondeur dans le bon timing, et contre une équipe qui défend avec un bloc bas tu as besoin d’avoir ce type de joueur, avec une bonne finition, un bon timing, des bons appels en profondeur. »