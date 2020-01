Girondins : pourquoi la méthode Sousa connaît des ratés

true

Le quotidien 20 Minutes a listé les problèmes des Girondins de Bordeaux depuis un mois et demi. Et tout tourne autour de Paulo Sousa.

Demain aura lieu le derby de l’Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. Si on n’attendait pas les Canaris à pareille fête, on ne pensait pas non plus que les joueurs au scapulaire rencontreraient autant de difficultés. Bien partis, ils ont coulé à partir de la défaite à Marseille (1-3) le 8 décembre. Ils restent sur quatre défaites consécutives en L1 et une élimination honteuse en Coupe de France à Pau (2-3 a.p.).

Que se passe-t-il ? 20 Minutes a tenté de répondre à cette question et constate qu’il y a trois problèmes majeurs. Le premier, c’est que le système de jeu ne surprend plus. « C’était la grande force des Girondins en début de saison. La mise en place d’un système de jeu hybride (3-4-2-1 en attaque et 4-4-2) sur lequel de nombreuses équipes du championnat se sont cassé les dents. Problème, certains ont fini par trouver la parade : fermer l’axe du terrain, rapprocher les lignes, mettre un joueur dans la zone où le changement de système s’opère… »

Et puis, le quotidien gratuit rappelle que l’effectif girondin manque tout simplement de talent. Enfin, le plus grave, il semblerait que Paulo Sousa ne croit plus dans le projet de King Street, que sa motivation s’en ressentirait. Et ça, ça peut réellement devenir problématique pour le FCGB…