Girondins, PSG : Pablo vit sa quarantaine à la Neymar

Le défenseur des Girondins Pablo vit son confinement au Brésil avec ses enfants… mais aussi des amis et leurs familles !

Rentré au Brésil au début du confinement, Pablo a accordé une interview à un média local, iG, relayée par Girondins4Ever, dans laquelle il a fait comprendre qu’il reviendrait un jour aux Corinthians. A 28 ans, le défenseur central n’a pas encore la volonté de quitter les Girondins de Bordeaux… sauf si la crise sanitaire devait se prolonger. « J’ai un rêve de retourner au Brésil, de revenir dans une équipe que j’ai toujours eu en tête. J’ai le désir de retourner à Corinthians et de continuer cette histoire. Je n’oublierai jamais mon passage en 2017. Toute l’affection et le respect que les fans avaient envers moi. La motivation qu’ils m’ont donnée de toujours s’efforcer et de me consacrer le maximum. »

Pablo a aussi expliqué son confinement. Et celui-ci est plutôt spécial… « Je suis pratiquement à 100% à la maison. Quand je sors, c’est pour aller au marché. J’ai fait une bonne chose, je me suis mis en quarantaine avec des amis depuis le début. Je suis avec eux et leurs enfants sont avec mes enfants. De cette façon, les enfants jouent tout le temps. J’ai aussi réussi à faire une petite structure de gym. Nous essayons de garder les choses normales de la vie. Parfois, alors que je vis dans une copropriété fermée, nous sortons un moment pour respirer d’autres airs dirons-nous. Mais, en respectant toutes les règles qui ont été adoptées ». Des règles qui semblent donc plus « cool » au Brésil que dans l’Hexagone, comme on a déjà pu le constater avec les images du confinement de Neymar, lui aussi très entouré pendant sa « quarantaine »…