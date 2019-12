Girondins : raillé à Bordeaux, il surpasse Cristiano Ronaldo en Italie !

true

Souvent raillé pour son style peu conventionnel aux Girondins de Bordeaux, Cheick Diabaté (31 ans) a fait taire les critiques lors de son passage en Italie.

On ne pourra jamais vraiment classer Cheick Diabaté (31 ans) parmi les esthètes du football. L’attaquant malien aux grands segments a toujours eu un style peu conventionnel… qui ne l’a jamais empêché d’empiler les buts un peu partout où sa carrière l’a mené.

0.73 – Tra i giocatori con più di una sola presenza nella #decade (2010-2019), Cheick Diabaté è quello con la miglior media gol in Serie A: 0.73, con otto reti realizzate in 11 partite. Sorpresa. #Opta2010s pic.twitter.com/EjAQNGSMsT — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 23, 2019

Ce fut notamment le cas aux Girondins de Bordeaux et encore plus à Benevento. En 2018, l’actuel buteur d’Esteghlal en Iran était prêté au sein de la formation italienne et avait inscrit 8 buts en 11 matches… avec notamment un doublé contre la Juventus Turin.

Diabaté a fait mieux que CR7, Cavani ou Ibrahimovic !

Les statistiques de Diabaté ont visiblement marqué les esprits et font aujourd’hui taire les critiques. Selon Opta, l’ancien Bordelais dispose en effet du meilleur ratio de but par match en Serie A de la décennie avec 0,73 but par match ! Il devance de peu des joueurs comme Edinson Cavani (0,71 but par match), Romelu Lukaku (0,71 but par match), Cristiano Ronaldo (0,69 but par match) ou encore Zlatan Ibrahimovic (0, 69 but par match). Excuses du peu !