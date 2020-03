Girondins : Riolo cite un étonnant bordelais dans ses tops recrues de la saison 

true

Pour Daniel Riolo, Josh Maja (Girondins, 21 ans) compte parmi les très bonnes recrues de la saison 2019-20… Sauf qu’il est arrivé avant.

En cette période de vache maigre au niveau de l’actualité sportive, « RMC » a lancé son débat sur les meilleures recrues de la saison en Ligue 1. Lancé sur son Top 5, devenu au fil de la réponse un Top 11, Daniel Riolo s’est enthousiasmé sur les bons choix réalisés au LOSC (Osimhen, Sanches), au PSG (Sarabia, Navas, Icardi), à l’OM (Benedetto, Alvaro), à l’OL (Guimaraes), à Nice (Dolberg) ou à Monaco (Ben Yedder).

« Maja, c’est un bon joueur »

L’intéressé a même cité un étonnant Bordelais en 11e choix : « Même Josh Maja à Bordeaux, ce n’est pas mal non plus. Après, il aurait fallu définir si il fallait mettre un mec qui a apporté quelque chose de totalement décisif… Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Les critères n’ont pas été définis (…) Je parle de Maja parce que bon… C’est vrai que dans le marasme et le contexte bordelais, ça ne se voit pas bien, mais c’est un bon joueur ».

Petit hic dans le calcul de Daniel Riolo : Josh Maja n’est pas arrivé cet été en provenance de Sunderland mais il y a plus d’un an. Si les débuts bordelais de l’Anglais ont été moyens (7 apparitions, 1 but en 2018-2019), l’intéressé s’est bien rattrapé cette saison (24 apparitions, 8 buts, 3 passes décisives).