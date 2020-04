Girondins : Riolo se paye King Street

true

Selon Daniel Riolo, King Street n’est là que pour faire de l’argent grâce aux Girondins…

On vous en parlait récemment sur notre site : les Girondins de Bordeaux ont un potentiel repreneur. Son nom ? Bruno Fievet, homme d’affaires, qui fait le tour des médias depuis quelques jours afin de « vendre » son projet. Ce dernier, à défaut de faire rêver et de s’appuyer sur des dizaines de millions d’euros, souhaite rapprocher le club de ses supporters, à l’heure où l’actuel projet de King Street, avec Eduardo Macia au recrutement, est décrié par les supporters bordelais. Des supporters que Daniel Riolo rejoints.

« La première étape, quand ce genre de chose arrive, un peu comme on le disait pour Bordeaux et pour certains clubs en France, même pour l’OM, c’est que tu n’as personne, a estimé le journaliste de RMC (propos retranscrits par Girondins4Ever). Tu n’as pas le gars qui incarne ton identité de base. Si ce genre de modèle se met en place, c’est parce que tu n’as plus personne qui vient dans le foot. Ensuite, même si tu as une belle aventure à un moment, comme à Monaco, tu sais que ce n’est qu’un été, une amourette de court terme. On sait que de toute façon c’est le business qui va prévaloir. »

« Ils ne sont là que pour faire du trading »

On l’a compris : les investisseurs étrangers, ce n’est pas la tasse de thé de Riolo… « Au final, ça me dérange, tu es dans une économie nouvelle de tous ces clubs-là, d’un maximum de clubs qui vont être achetés par des investisseurs, qui sont là pour faire du trading. On le voit de plus en plus en France, ils n’ont aucun attachement au club, et ils mettent à la tête des gens qui n’y connaissent que dalle. C’est du offshore. Sur tous ces aspects-là, je suis à 100% avec les supporters. Quand ton club est dirigé par des gens qui n’en ont rien à cirer… ».