Girondins : son retour, ses ambitions… Jean-Louis Gasset se confie

Au cours d’un long entretien accordé à L’Equipe, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, s’est longuement confié. Morceaux choisis.

Jean-Louis Gasset est de retour sur le banc d’entraîneur. Un an après avoir quitté l’AS Saint-Etienne pour prendre du temps pour lui et sa famille, le tacticien de 56 ans a accepté d’endosser de nouveau le costume d’entraîneur. Il retrouve les Girondins de Bordeaux, club dans lequel il a remporté ses premiers titres en tant qu’adjoint au côté de Laurent Blanc (2007-2010). Mais cette fois-ci, c’est en tant que numéro 1.

La passion avant tout

Mais alors pourquoi ce retour ? Le principal intéressé explique son choix par la passion. « Le métier d’entraîneur est usant. J’ai fini fatigué à l’AS Saint-Etienne. Je me disais : « t’es au bout du rouleau, tu ne peux plus enchaîner les matchs ». Mais après une année sabbatique, je suis tout neuf. Et je ne sais faire qu’une chose dans la vie : du foot », a-t-il confié au cours d’un long entretien accordé à L’Equipe.

Bordeaux, le destin

Si la passion passe en premier plan pour Jean-Louis Gasset, le fait que ça soit les Girondins de Bordeaux a également motivé son choix de revenir. « Il me fallait un nouveau challenge, sans la pression du match. J’en cherchais un moins stressant, car la santé, c’est le plus important. (…) Si ce n’est pas Bordeaux, je dis non direct. (…) J’ai toujours cru au destin. Il était donc écrit que je reviendrais », a-t-il lâché.

Ses ambitions

A 56 ans et après s’être retiré une première fois, il vit ses moments comme les derniers. « J’ai signé pour deux ans. On m’a dit que la première année sera difficile. Après on espère que la formation portera ses fruits. (…) J’entame un challenge de plus, peut-être le dernier. Car je commence à vieillir. Mais j’ai les yeux qui pétillent », a-t-il conclu. Rendez-vous ce vendredi à 19h pour le premier match de la saison de Ligue 1 entre Bordeaux et Nantes.