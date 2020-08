Girondins : Sousa, Gasset… Otavio évoque le changement de coach

true

Sur le site officiel des Girondins, Otavio a livré ses impressions, s’exprimant notamment sur le changement de coach.

Les Girondins ont vécu une préparation agitée avec le conflit entre les Ultras et la Direction, le départ d’Eduardo Macia, et plus récemment celui de Paulo Sousa, remplacé sur le banc par Jean-Louis Gasset, de retour au club.

Des remplaçants reboostés ?

« Ce moment où on change d’entraineur, cela donne beaucoup de motivation aux joueurs qui ne jouaient pas », explique Otavio, le milieu brésilien du FCGB, dans des propos rapportés par le site Girondins4Ever.

Et à lui d’ajouter : « On doit plus se concentrer pour continuer à jouer. Et ceux qui ne jouent pas ou moins, il faut que la motivation soit à son meilleur pour aider le club. C’est important pour tout le monde. Ce moment du changement, on a besoin de se concentrer et faire de notre mieux pour bien commencer le championnat, et bien le terminer aussi ». Un championnat que le FCGB a commencé par un piètre 0-0 contre Nantes vendredi soir.