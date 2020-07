Girondins : Sousa prêt à un effort dans les négociations avec Longuépée ?

true

Paulo Sousa et les dirigeants des Girondins de Bordeaux vont-ils réussir à un terrain d’entente afin de mettre un terme à leur collaboration ?

Paulo Sousa et Frédéric Longuépée ont eu une franche discussion en fin de semaine. Au Haillan, les deux hommes forts des Girondins de Bordeaux se sont parlé les yeux dans les deyx pour évoquer une potentielle fin de collaboration mais rien n’a finalement avancé dans les faits.

Le technicien portugais va donc prendre part au stage prévu à Dinard… avalant jusqu’à 7 heures de bus avec ses troupes ! Dans son dernier live Twitch, Manu Lonjon a donné de plus amples informations sur la suite des événements.

« Les deux positions se comprennent »

« Les infos pour Gasset, c’est qu’il y a déjà un coach à Bordeaux. Maintenant, il y a des négociations qui vont continuer (…) On est loin des 3M€ et quelques que j’ai vu sortir. Je crois que Paulo Sousa ne demande pas à ce que Bordeaux lui rachète son contrat. Mais les deux positions se comprennent, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Girondins4Ever. Je comprends que du côté de Bordeaux et des supporters on se dit qu’il veut partir et qu’il veut des sous. Mais tu signes un mec et tu lui dit ‘on va faire ça, ça, ça et ça’, et au bout d’un moment il n’y a rien. Lui, au bout d’un an et demi, il bosse pour un projet qui n’est pas celui prévu. Il y a effectivement ce qu’on appelle une perte de temps”. »