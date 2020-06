Girondins, Stade Rennais : Létang pourrait causer des remous à Bordeaux

true

Candidat à une arrivée au poste de président des Girondins, Olivier Létang pourrait révolutionner l’ensemble de l’organigramme bordelais.

Embourbés dans une crise institutionnel, les Girondins de Bordeaux pourraient connaître de profonds changements. Ancien président du Stade Rennais, Olivier Létang s’intéresse au club au scapulaire. Il pourrait connaître un rebond surprenant après son départ surprise de Rennes.

La rumeur d’une arrivée de Létang se fait de plus en plus pressante. D’après Manu Lonjon, journaliste, sa venue entraînerait le départ de Frédéric Longuépée, président actuel de Bordeaux : « Létang n’est pas du tout proche de Frédéric Longuépée. Autant dire que si Létang arrive, ce qui va le rendre extrêmement populaire, c’est que si lui arrive, l’autre, il part. Après, on va confirmer, on va voir avec le temps si c’est possible. »

King Street veut se séparer des Girondins

Sans liquidés pour le mercato, en froid avec ses supporters et Ultras, l’organigramme bordelais vit des heures compliqués. Selon le journaliste Manu Lonjon, King Street, propriétaire du club, pourrait bien vendre au rabais Bordeaux en raison de la crise économique : « King Street préférerait se séparer tout de suite de Bordeaux quitte à perdre de l’oseille. Ils sont caution du club. Aussi, ils ont un engagement au niveau du fonds, pour éponger les dettes quelles qu’elles soient. Aujourd’hui, King Street ne fait pas de sentiment. Ils s’en foutent complètement pour être très clair des Girondins de Bordeaux. Je crois que ça ne surprendra personne quand on voit le peu d’intérêt qu’ils ont mis ne serait-ce qu’à respecter l’histoire de ce grand club qu’est le FCGB. »