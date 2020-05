Girondins : Tholot soumet l’idée d’un rapprochement avec le Pau FC

true

Fraichement intronisé sur le banc de Pau, Didier Tholot aimerait que son nouveau club se rapproche des Girondins de Bordeaux.

Exit Bruno Irles. Dans la foulée de sa montée en L2, le Pau FC a officialisé l’arrivée sur son banc de Didier Tholot, l’ancien attaquant de Martigues, de l’ASSE, des Girondins de Bordeaux et du FC Sion. Et comme le relaie le site Girondins4Ever, Tholot a des idées pour Pau, notamment celui d’un partenariat avec le FCGB, comme c’était le cas lorsqu’il coachait Libourne Saint-Seurin.

Communiqué de presse du Pau Football Club pic.twitter.com/PpvJfkiZho — Pau FC 👑 (@PauFootballClub) May 18, 2020

« Je l’avais déjà fait quand j’étais à Libourne, sans réel succès, a expliqué Tholot. Là, on va déjà mettre en place ce qu’on a à mettre en place, mais aujourd’hui s’il pouvait y avoir une passerelle intéressante pour les deux parties, entre les Girondins de Bordeaux et Pau, je pense que tout le monde a à y gagner. Après, j’ai toujours été méfiant par rapport à ça, entre les paroles et les actes. S’il y a une collaboration entre Pau et les Girondins, c’est pour qu’il y ait quelque chose de gagnant-gagnant pour les deux parties ».