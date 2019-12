Girondins : trois joueurs ratent la reprise de l’entraînement

false

En plus de Hwang, toujours retenu en Corée, Simon Kalu, Aurélien Tchouaméni et François Kamano ont manqué la reprise de l’entraînement des Girondins. Officiellement malades.

A moins d’une semaine de sa reprise de la compétition face au Mans (Ligue 2) en Coupe de France, les Girondins de Bordeaux ont repris le chemin de l’entraînement samedi au Haillan. Premiers de cordée à reprendre, les hommes de Paulo Sousa n’étaient pas au complet à la reprise… Mais aucun joueur n’a séché cette séance de reprise pour cause de retard d’avion.

Il faut dire que, pour cette courte trêve, aucun des joueurs sud-américains de l’effectif n’est rentré au pays. Si Hwang Ui-Jo est toujours retenu en Corée du Sud pour finir son service civique et sera probablement forfait, les autres absents se nommaient : Aurélien Tchouaméni, Samuel Kalu et François Kamano.

Alors que deux d’entre eux sont poussés vers la sortie (Kalu, Kamano) et que le cas Tchouaméni, courtisé par le Borussia Dortmund, peut mettre le feu au Mercato, Bordeaux a vite éteint l’incendie de ces absences. Comme le rapportent conjointement « L’Equipe » et « Sud-Ouest », les trois joueurs sont annoncés malades et excusés.