Girondins : un ancien peste contre la perte de valeurs du club

C’est la guerre aux Girondins de Bordeaux entre les Ultramarines, garants de l’identité du club, et l’actionnaire King Street, venu uniquement pour faire des affaires, selon les supporters. Chacun est invité à prendre position. L’ancien joueur et entraîneur Gernot Rohr se range clairement du côté des ultras puisqu’il a regretté, sur le site Girondins4ever, la perte de valeurs du FCGB.

« Ce qui va permettre d’apaiser la situation, c’est le comportement de l’équipe. On veut voir une bonne équipe, qui reflète les valeurs et l’esprit club. Les valeurs du club sont centenaires. Une équipe avec le scapulaire, la couleur bleu marine, un esprit de combat, de la solidarité, des talents individuels qui se mettent au service du collectif. »

« On a eu des Présidents comme Claude Bez qui reflétaient ces valeurs-là. On a eu Jean-Louis Triaud qui était un homme du cru, du Sud-Ouest, de Bordeaux. Il y a eu quand même des bonnes choses. Et là maintenant, si on n’a plus rien de tout, plus cette équipe qui reflète ces valeurs, ça va être difficile pour les supporters de rester solidaires avec la direction actuelle. »