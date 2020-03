Girondins : un ancien situe le début de la glissade pour le FCGB

true

Les ultras des Girondins de Bordeaux sont en conflit avec King Street car ils estiment que leur club est en train de perdre ses valeurs. Dans France Football, l’ancien défenseur Julien Faubert fait le même constat et estime que le FCGB a mal tourné à partir du moment où Jean-Louis Triaud a quitté la présidence.

« Ça me touche beaucoup. Quand tu parles de l’ancien Bordeaux, tu gardes des contacts avec tous les gens là-bas, des gens présents depuis des années, qui m’ont vu grandir, qui ont vu mes enfants grandir. Même quand j’y suis retourné après mon escapade à l’étranger, j’ai revu les mêmes visages. »

« Ce changement me touche énormément, mais je pense qu’il est venu avec le départ de mon « père spirituel » qui était Jean-Louis Triaud. Tout est parti avec lui. J’ai appelé Bordeaux dernièrement pour avoir des places pour le match face à l’OM : je me suis rendu compte qu’il ne restait plus qu’une personne que je connaissais au club et que tout le monde était parti ou avait été licencié. »

« C’étaient des gens aimants, qui ont toujours été là pour moi. C’est très rare dans le football. Ce qui faisait aussi la force de Bordeaux, c’était ce côté familial. Ça a perdu de son rayonnement en Ligue 1. Ils sont en pleine reconstruction, je peux le comprendre, mais, pour moi, ce n’est pas le Bordeaux que j’ai connu. »