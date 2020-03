Girondins : un Bordelais en plein boom rend le sourire à Pierre Ménès

true

Les Girondins de Bordeaux sont confrontés à un plafond de verre qu’ils n’arrivent jamais à crever cette saison. À chaque fois qu’ils ont l’opportunité de basculer dans le premier tiers du tableau, les hommes de Paulo Sousa ratent le coche.

Ce fut le cas dimanche après-midi lors de la réception de l’OGC Nice. Pourtant devant au tableau d’affichage, les Bordelais ont été rattrapés sur un but spectaculaire de l’ancien de la maison Adam Ounas (1-1). Ce point fait stagner les Girondins à la 12e place du classement, ce qui ne fait pas lever Pierre Ménès au plafond. En revanche, la progression du passeur décisif Toma Basic (23 ans) est évidente à ses yeux.

Ménès note les progrès de Basic à Bordeaux

« On a eu droit à un match très étrange entre Bordeaux et Nice, deux équipes assez étranges à la base, dont on ne sait jamais trop quoi penser. Cette remarque est surtout valable pour Nice, souffle Ménès sur son blog. Ce sont les Girondins, plutôt dominateurs en première période, qui ont ouvert le score par De Préville, auteur d’un grand pont sur Benitez après une très belle remontée de balle de Basic, l’un des Bordelais qui a le plus progressé. L’égalisation est venue d’un bon centre de Wagué et d’un retourné pas banal d’Ounas. Les deux équipes auraient pu l’emporter mais le match nul est quand même logique. »